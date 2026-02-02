ディズニーアニメーション映画「ズートピア２」の国内興行収入が１４０億円を突破したことが２日、ウォルト・ディズニー・ジャパンより発表された。昨年１２月５日に公開され、アカデミー賞の長編アニメーション部門にノミネートされるなど、注目を浴びる今作。国内興行収入は２月１日時点で１４０億７７８８万円、国内動員数１０３４万３９０２人を記録し、「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」（２０１３年）を抜き、