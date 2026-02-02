ファミリーマートは、全国の店舗スタッフが発案した“地域限定”の『クリームパン』商品9種を、3日から全国9エリア（北海道・東北、新潟・北関東、南関東、東海・北陸、関西、中国・四国、九州、南九州、沖縄）でそれぞれ発売する。店舗スタッフが商品企画に参加する取り組みの第6弾で、素材や製法にこだわった個性豊かなクリームパンがそろう。【写真一覧】北海道・東北エリアは『チョコクリーム揚げぱん』！全9種のクリームパ