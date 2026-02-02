日本時間2日に米ロサンゼルスで開催された『第68回グラミー賞』で、ケンドリック・ラマーが『年間最優秀レコード賞』を含む、今回最多となる5部門の受賞を果たした。昨年に引き続き、2年連続で最多受賞を記録するという快挙を成し遂げた。【動画】BGMは「Not Like Us」！大谷翔平が公開した優勝パレードの写真＆動画今回の受賞によって『グラミー賞』での累計受賞数は27となった。これにより、Jay-Zが保持していた25回という記