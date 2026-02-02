◇プロ野球・巨人春季キャンプ（2日、宮崎）プロ野球・巨人の泉口友汰選手が2日、前日から始まった宮崎でのキャンプ練習に参加。体調は万全だといい「すべてにおいてレベルアップしたい」とシーズン開幕に向けて飛躍を誓いました。泉口選手はプロ2年目の昨季、ショートのレギュラーとなりセ・リーグ2位の打率.301をマーク。初のベストナイン、ゴールデン・グラブにも輝きました。ただ、このような昨季の好調ぶりについては「もう終