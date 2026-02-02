俳優の北川景子（39）が、隔月刊の手芸雑誌『COTTON TIME』3月号（2月6日発売）に登場し、かぎ針編みに初挑戦した。ハンドメイド好きとして知られる北川だが、かぎ針を持つのは今回が初めて。それでも、シャーベットカラーの花モチーフ編みを完成させ、見事な腕前を見せた。【写真】腕前すごい！北川景子が製作したキュートな花モチーフ北川は現在、同誌で連載「北川景子さんの至福のハンドメイド」を担当中。若い世代を中心に