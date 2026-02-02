【ビリンゲン（独）＝福井浩介】ノルディックスキーのワールドカップ（Ｗ杯）ジャンプは１日、ビリンゲンで男子個人第２０戦（ＨＳ１４７メートル、Ｋ点１３０メートル）が行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の二階堂蓮（日本ビール）が１４２メートル、１５２メートル５０を飛び、合計２６１・３点で２戦連続の２位に入った。小林陵侑（チームＲＯＹ）は１８位。ドメン・プレブツ（スロベニア）が４連勝で今季１１勝目を挙げた