元フィギュアスケート選手でタレントの浅田舞（37）が2日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に妹・真央さんとそろって出演した浅田。「50年という長い歴史を重ねてこられた番組の大切な節目にお声がけいただき、心より光栄に思っております。徹子さんにお会いするたび、言葉の一つひとつから多くの気づきと大切な学び