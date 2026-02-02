お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が２日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。３児のママでもある愛され後輩芸人の、処世術に感心した。太田は、レギュラーメンバー・横澤夏子の「恩人」としてゲスト出演。横澤にとっては芸人１年目からの付き合いだといい、「ご飯をおごってもらって、血となり肉となり。一番、食費を抑えてもらえた」と積年の感謝を伝えた。当時を回想した太田は、「近くに住んでて。いつ夏子に電