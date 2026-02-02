2月1日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦第18節GAME2の6試合が開催された。 東地区首位を走る信州ブレイブウォリアーズは、ホームに同地区3位と好調の横浜エクセレンスを迎えた。第1クォーターこそリードを許した信州だったが、第2クォーターにディフェンスを強化。B2得点王のトレイ・ボイド擁する横浜EXオフェンスをシャッ