午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６６９、値下がり銘柄数は８９２、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に空運、小売、医薬品、食料など。値下がりで目立つのは証券・商品、鉱業、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS