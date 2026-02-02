「リビングでは問題ないのに、寝室や離れだとWi-Fiが遅い」「在宅ワーク中にオンライン会議が途切れて困る」。そんなWi-Fiの悩みを抱えている人に注目してほしいのが、エレコムのコンセント直挿し型Wi-Fi 6中継器だ。配線工事不要で設置も簡単。電波の届かなかった部屋や離れ家でも、安定した通信環境を実現できる。最大2402Mbps（5GHz）で複数人・動画視聴が多い家庭向けの「WTC-X3000GC-W」（実勢価格は7680円）、最大1201Mbps