東海理化 [東証Ｐ] が2月2日後場(14:40)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比32.6％増の365億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の340億円→390億円(前期は344億円)に14.7％上方修正し、一転して13.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の100億円→150億円(前年同期は199億