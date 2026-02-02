ダイショー [東証Ｓ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.0％減の13億円となり、通期計画の6億円に対する進捗率が217.0％とすでに上回り、さらに5年平均の173.0％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は7億円の赤字(前年同期は6.5億円の赤字)に赤字幅が拡大する計算