マクニカホールディングス [東証Ｐ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比20.4％減の248億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の385億円→360億円(前期は373億円)に6.5％下方修正し、一転して3.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の237億円→212億