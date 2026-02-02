愛三工業 [東証Ｐ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.4％減の158億円に減った。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の180億円→190億円(前期は192億円)に5.6％上方修正し、減益率が6.7％減→1.5％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の81.7億円