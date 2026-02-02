エイジス [東証Ｓ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.4％増の18億円に伸び、通期計画の25.1億円に対する進捗率は5年平均の55.5％を上回る71.8％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比49.0％減の7億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12