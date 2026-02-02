2日15時現在の日経平均株価は前週末比566.12円（-1.06％）安の5万2756.73円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は669、値下がりは892、変わらずは33。 日経平均マイナス寄与度は263.39円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が149.41円、ＳＢＧ が136.38円、レーザーテク が67.65円、ファナック が38.94円と続いている。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を109.90円押し上げて