ジョイフル本田 [東証Ｐ] が2月2日後場(15:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期非連結比9.0％減の58.6億円に減った。 併せて、通期の連結経常利益を従来予想の112億円(非連結)→100億円に10.7％下方修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の78.5億円(非連結)→88億円に12.1％上方修正した。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の