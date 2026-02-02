河出書房新社より、“厨二心”をくすぐる「錬金術」をテーマにした新刊「ビジュアル図鑑錬金術の歴史」が、2026年2月25日に発売されます。A4変型判で256ページ、定価は6490円。神秘と驚異に満ちた錬金術の世界を、ビジュアルとともに楽しめる図鑑となっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】卑金属を金に変えるという神秘的なイメージで知られる錬金術。本書ではその「錬金術」の歴史や理論に触れなが