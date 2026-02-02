血液脳関門（BBB）は、天然の脳の防御バリアとして、有害物質や細菌の侵入を防ぎ、中枢神経系を守る一方で、多くの脳疾患治療薬が脳内に達するのを阻む「大きな壁」となってきました。この関門を安全に開き、その後確実に閉じることで効果的な治療を実現することは、長年にわたり医学界が取り組んできた重要な課題でした。復旦大学と華山病院神経外科の共同研究チームは1月29日、独自開発した超音波診療一体型装置「UltraBrainPad