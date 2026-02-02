南海トラフ地震など大規模災害発生時の被害想定や必要な態勢などのシミュレーションをより実践に即した詳細なものにするため、政府は来年度、自治体向けの交付金制度を創設する。市町村ごとに、救助活動に必要な人員や救急車の台数、搬送時間などを数値化し、地域防災計画の実効性の向上につなげたい考えだ。新たに創設するのは、「防災力強化総合交付金」。来年度当初予算案に３５億円を計上した。初年度は、特に発生が懸念さ