2日午前、大阪府堺市東区のコンビニエンスストアに車が突っ込む事故があり、店員が軽いケガをしました。車を運転していた87歳の男性は、「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話しているということです。事故があったのは、堺市東区にある「ファミリーマート堺大美野店」で、2日午前11時15分ごろ、店長から「店に車が突っ込んだ」と110番通報がありました。警察などによりますと、当時、店内には、客と店員あわせて3人がいました