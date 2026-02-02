弟をお気に入りの店に連れて行き、兄弟並んでラーメンを味わいたい――。北九州市八幡西区の小学５年上田喜一君（１１）が弟で小学２年の寛二君（８）とともに、その夢をかなえた。小麦アレルギーを抱える寛二君は、ラーメンを食べたことがなかった。兄が書いた作文が新聞に掲載され、兄弟の思いを知った福岡市の人気ラーメンチェーンが、米粉で麺を打った特別な１杯を２人に振る舞った。（鶴田明子）１月２２日夜、喜一君と寛