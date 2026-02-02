MLB・ドジャースの大谷翔平選手が出演する新CMの映像が2日に公開。対談も行われ、子どもの頃に思い描いた職業を明らかにしました。今回、大谷選手が出演したのは人材サービス企業、ディップ株式会社のCM。撮影を終え、同社の代表取締役社長兼CEOの冨田英揮氏と対談を行いました。大谷選手は野球選手という職業がなかったとしたらという問いに、しばらく考え込み「宇宙飛行士になってみたいなってずっと思ってたんですよ」と答えま