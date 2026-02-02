バレーボールSVリーグの男子オールスター戦バレーボールSVリーグの男子オールスター戦「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が1日、兵庫県のGLION ARENA KOBEで開催。西田有志（大阪ブルテオン）の行動が世界に拡散し、絶賛されている。躊躇せず走った。咄嗟の行動で会場を沸かせた。スキルを競う「サーブストラックアウト」に登場した西田。エンドラインからサーブを打ち込んだが、ボールはコート外に