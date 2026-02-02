ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ米女子ゴルフの今季ツアー開幕戦ヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズは現地時間1日、米フロリダ州オーランドのレークノナG＆CC（6624ヤード、パー72）で最終日を迎えたが、寒波の影響によるコースのコンディション不良で中止となり、大会は54ホールの短縮競技とされ、通算13アンダーのネリー・コルダ（米国）がツアー通算16勝目を挙げた。常夏フロリダでは珍しい氷点