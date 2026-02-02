Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 シャープの家電も複数製品がセール中。加湿空気清浄機「KC-S50W-W プラズマクラスター 7000」は、12％オフの22,000円（税込）で販売中です。 【Amazon.co.jp限定】 シャー