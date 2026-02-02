いつも使っているバッグやポーチがボロボロになってきた……。せっかく買い替えるなら、お気に入りのキャラグッズがいい！ そんな人にチェックしてほしいのが【ダイソー】の「サンリオグッズ」。持つだけで周りの視線を集められそうなポップなデザインで、使うたびに気分が上がるかも！ 店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。 レトロ可愛いスクエアトートバッグ 【ダイソー】「デイリート