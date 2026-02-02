福岡県大川市の選挙管理委員会によりますと、期日前投票で、投票権のない人に誤って投票用紙を交付するミスがありました。発表によりますと、2月1日午後3時半ごろ、大川市役所に設けられた期日前投票所を訪れた人が宣誓書を記入して受け付けする際、担当者が生年月日で検索して出てきた、生年月日が同じ別の市民と勘違いして受け付けし、小選挙区・比例代表・国民審査のそれぞれの投票用紙を交付しました。およそ1時間後、宣誓書と