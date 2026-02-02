■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）1/29、NYダウ＋55ドル高、49,071ドル2）1/30、NYダウ▲179ドル安、48,892ドル【前回は】相場展望1月29日号米国株: マグニフィセント7が決算発表、AIの巨額投資に投資家判断は?日本株: 「選挙は買い」だが為替介入警戒し大幅円高⇒日経平均は軟調●2．米国株：次期FRB議長の指名で金利低下期待の後退⇒ドル高・金利上昇・金銀が下落1）次期FRB議長人事・ウォーシュ元理事の指名で、