女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は３日に、第８７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）町での噂話に落ち込むトキ（郄石あかり）。心配する司之介（岡部たかし）やフミ（池脇千鶴）が声をかけるが、司之介は顔に怪我を負っていた。トキの指摘をはぐらかす司之介とフミに違和感を覚えるトキとヘブン（トミー・バストウ