巨人は２日、キリンホールディングス株式会社およびキリンビバレッジ株式会社との「ｉＭＵＳＥ」オフィシャルサプライヤー契約を２０２６年も継続したことを発表した。「ｉＭＵＳＥ」ブランドの「キリンｉＭＵＳＥヨーグルトテイスト」などが今季も１、２、３軍に提供される。この日は、キャンプ地のひなたサンマリンスタジアム宮崎で贈呈式が行われ、山崎伊織投手、竹丸和幸投手がパネルを受け取った。山崎は「いつもサ