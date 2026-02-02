ＴＢＳの宇賀神メグアナウンサーの愛らしい装束姿が話題となっている。１日に自身のインスタグラムを更新した宇賀神アナ。「光栄なことに、今年も上野東照宮の節分祭 黒福豆まきに参加させていただきました。」と書き巫女装束姿を公開。「一日巫女として福豆まきをさせていただくのは今回で３回目。やはり巫女装束を着ますと身が引き締まり、神聖な気持ちになります」と節分祭を振り返った。さらに「“節分”の機会を通じて「