山西省大同市の晋北採炭地盤沈下地域で建設中の新エネルギープロジェクト。（資料写真、大同＝新華社配信）【新華社太原2月2日】中国山西省の新エネルギー・クリーンエネルギー発電の設備容量は、2025年末時点で9048万キロワットに上り、前年から1829万キロワット増加した。省全体の発電設備容量（1億6400万キロワット）に占める割合は55.1％となり、火力発電を初めて抜いた。域外送電の規模では全国上位に立ち、24省・自治区・