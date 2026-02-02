俳優の土屋太鳳、本郷奏多が2日、東京・銀座のGINZA SIX「観世能楽堂」で行われたコーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG「仁王」シリーズ最新作『仁王3』（6日発売、PlayStation5／Steam）の完成発表会に参加した。【動画】土屋太鳳、誕生日サプライズに喜び！能楽堂ならではの贈り物に本郷奏多も大興奮！卑弥呼役を土屋、徳川国松を本郷が担当する。キャラクターのイメージに合わせた華やかな和装で登場。雅なオー