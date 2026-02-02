中国では「春節」の前の旅行シーズンが始まり、のべ95億人が移動する見通しです。一方、日本への渡航自粛の影響も広がっています。【映像】春節前の大移動 上海の様子尾崎文康記者リポ「春節を前にきょうから、鉄道などが特別な運行態勢に入ります。朝からすでに、里帰りの人たちなどで大変な混雑です」中国では、旧暦の正月にあたる「春節」前後の40日間は、交通機関が特別な態勢をとる「春運」と呼ばれます。今年はこの時期