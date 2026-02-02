香川県綾川町選挙管理委員会は2日、衆院選の期日前投票所で、有権者1人に対して比例代表と最高裁裁判官国民審査の投票用紙の交付漏れがあったと発表した。有権者は特定できていない。選管によると、投票用紙の残数を確認した際に判明した。有権者が小選挙区の投票後、比例代表と国民審査の用紙交付場所に立ち寄らなかったとみられるという。