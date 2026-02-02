香港で日本人が多額の現金を奪われた事件で、香港警察は、日本人の男3人と中国籍の女1人を起訴し、4人はさきほど裁判所に初出廷しました。【映像】香港で初出廷の様子香港で先月30日に発生した事件では現金およそ5100万円が奪われ、その日のうちに男女6人が逮捕されました。香港メディアによりますとこのうち2人は保釈が認められ、20代の日本人の男3人と、53歳の中国本土出身の女が「強盗を共謀した罪」で暫定的に起訴された