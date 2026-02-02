◇プロ野球・巨人春季キャンプ(1日、宮崎)プロ野球・巨人の阿部慎之助監督は春季キャンプ初日にトークショーに参加。新キャプテン・岸田行倫選手について期待を寄せました。MLB・ブルージェイズへ移籍した岡本和真選手に代わり、今季より岸田選手がキャプテンに就任。指名の理由について、阿部監督は「キャラクターもそうですし、チームをまとめる力がある」と岸田選手の人柄に太鼓判を押しました。さらに「チームが困ったときに、