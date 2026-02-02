外が寒くてテンションが下がっていた大型犬が、暖かい場所に移動したら…？大型犬の表情の変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で11万6000回再生を突破。「めちゃくちゃ可愛い」「良かったね」といった声が寄せられています。 【動画：寒くてテンションが下がる大型犬→暖房のある部屋へ行くと…分かりやすすぎる『表情』】 大型犬が寒すぎてしょんぼり顔に Instagramアカウント「leo_leo0327」に投稿されたのは、ホワイトシェ