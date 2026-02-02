「おにさんたおすぞー！えいえいおー！」2月3日の節分を前に、石川県金沢市福久町のメロン幼稚園では、園児およそ150人が手作りのお面姿で豆まきを行い、1年の無病息災を願いました。「おにはーそとー」病気や災害を払い福を招くために炒った大豆をまく「節分」。元気いっぱいに豆を投げる園児や、泣きだしてしまう子もいましたが、最後は笑顔で写真撮影をしていました。園児たちは…「鬼さんこわかった」「鬼さんに豆投げて楽しか