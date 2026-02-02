クリスタル・パレスが、ウルヴァーハンプトンに所属するノルウェー代表FWヨルゲン・ストランド・ラーセンの獲得で合意したようだ。1日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。すでに先週にはクリスタル・パレスがストランド・ラーセンを5000万ポンド（約106億円）の移籍金で獲得することでウルヴァーハンプトンとクラブ間で基本合意に至ったことが報道。残されたのはクリスタル・パレス側が書面によるオファーを提出すること