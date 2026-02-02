巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２日、宮崎キャンプ２日目に進化を披露した。６２スイングで３連発を含む１５本のサク越え。逆方向のレフトスタンド、バックスクリーン、右翼席と広角に特大の打球を連発した。無人の外野スタンドに「ドーン！」という打球が着弾する音が鳴り響くと、どよめきが起きた。来日１年目の昨季は打率２割６分７厘、チーム最多の１７本塁打、５１打点。今季は岡本がメジャー移籍し、新外