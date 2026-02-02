マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、トッテナム・ホットスパー戦を振り返った。2月1日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。プレミアリーグ第24節が1日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でトッテナム・ホットスパーと対戦した。11分にラヤン・シェルキの狙い澄ましたミドルシュートで先制すると、44分にはショートカウンターからアントワーヌ・セメニョが追加点