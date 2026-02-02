巨人の大城卓三捕手（３２）が２日、１軍宮崎キャンプで居残り特打を行った。全体練習後の個別練習の時間にサンマリンスタジアム宮崎で打ち込んだ。投手陣のブルペン投球では前日本ハムの左腕・北浦竜次投手の捕手を務めて新戦力の球筋を確認。甲斐、岸田、山瀬、小林らとの激しい捕手争いの中で精力的に汗を流した。