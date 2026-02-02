元AAAのリーダー・浦田直也（43）が2日までに自身のインスタグラムを更新。元グループメンバーとのファン“激アツ”2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「お誕生日おめでとう」と題して投稿。「バースデーライブに急遽行かせていただきました。ありがとう」と元AAAの伊藤千晃との再会2ショットを公開した。この投稿を伊藤も自身のインスタグラムストーリーズで引用。「まさか来てくれるなんて。無茶ぶりで一緒に