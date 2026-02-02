チェルシーが、ストラスブールにレンタル移籍中のセネガル代表DFママドゥ・サールを呼び戻すことにしたようだ。今冬の移籍市場でもセンターバック（CB）の獲得に動いているチェルシーは、レンヌに所属するU−21フランス代表DFジェレミー・ジャケの獲得を狙っていたが、最終的にはリヴァプールが5500万ポンド（約116億円）に500万ポンド（約11億円）の追加オプションが付随する総額6000万ポンド（約127億円）の移籍金でレンヌと