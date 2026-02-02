国に登録せずにアフリカゾウの象牙を販売したとして、遺品回収業者の代表の男ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、遺品回収を行う「チャオジャパン」の代表、竹前直人容疑者は去年2月から4月にかけて、国に登録せずにアフリカゾウの象牙3本を、インターネットのオークションサイトで販売した疑いがもたれています。また、象牙と知りながら竹前容疑者から購入したとして、吉田栄三容疑者と折見将治容疑者も逮捕されました。