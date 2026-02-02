つけ麺専門店「三田製麺所」は2月1日から、国内の全50店舗で、期間限定商品「帰ってきた 背脂つけ麺」を復活販売している。背脂とニンニクの強烈なインパクトで、過去に高い人気を誇ったメニューだという。販売期間は3月22日までを予定している。販売価格は、小〜大1,200円（同一料金）、特大1,400円（各税込）。テイクアウトにも対応する。『帰ってきた 背脂つけ麺』は、三田製麺所自慢の濃厚な豚骨魚介スープをベースに、たっぷ