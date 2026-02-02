【BEYBLADE X アニメイトカップ】 3月29日開催 会場：アニメイト池袋本店B2F アニメイトシアター 参加費：3,000円 アニメイトは3月29日、アニメイト池袋本店のB2F アニメイトシアターにてベイブレード公式大会 「BEYBLADE X アニメイトカップ」を開催する。合わせて「BEYBLADE X POP UP SHOP in アニメイト」も開催される。 「BEYBLADE X アニメ